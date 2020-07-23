В годовщину смерти профессионального боксера Максима Дадашева Спортивная Федерация бокса Санк-Петербурга при сотрудничестве с участниками хип-хоп проекта KREC представили клип на песню «Везувий», посвященный жизни спортсмена.

Прославленный петербургский боксер с раннего детства мечтал о грандиозной спортивной карьере. Его успеху завидовали многие: из 14 проведенных боев 13 закончились триумфом. Казалось, 28-летний Максим, или как его еще назвали «безумный Макс», сможет одержать еще сотни побед. Однако этому не суждено было сбыться. Роковым стал бой с пуэрториканцем Матиасом: спустя 11 раундов Дадашеву стало плохо. После — госпитализация, медикаментозная кома и смерть. Спортсмена не стало 23 июля 2019 года. У него остались супруга Елизавета и сын Даниэль.

«Идею написания подобного трека я вынашивал в своей голове не один год. Я представлял себе главным героем парня из простой или даже неблагополучной семьи, которому предстояло пройти длинный путь от мальчишки до мужчины, от любителя до чемпиона. <…> Мне хотелось показать ту часть игры, которая обычно остается за кадром: выбивающие из колеи травмы, изнурительные тренировки, дикая конкуренция Что творится в душе, когда на кону твоя карьера, добытый тяжким трудом титул и благополучие близких», — признался создатель трека Артем Бровков, известный более как Fuze Krec.

Долгое время заняло и создание музыкального сопровождения. По словам Бровкова, он хотел, чтобы композиция могла четко передать ту напряженность и настроение тревоги, которые круглосуточно испытывают бойцы. Цель — сделать трек жизненным и честным.

«Рифмуя, я старался постоянно смещать акценты, взвинчивая и ослабляя темп, пытаясь, как бы перехитрить самого себя, как это делает боксер в бою с тенью, ведь именно из таких ежедневных побед над собой складывается чемпионский характер. Песня „Везувий“ — моя дань уважения людям, отдавшим все ради своей мечты» — вспоминал автор.

Отвечая на вопрос, почему клип посвятили именно «безумному Максу», Артем решительно заявил: эта история учит людей быть предельно осторожными и уметь ценить собственную жизнь. Трагедия Дадашева лишний раз напоминает профессиональным спортсменам об огромных рисках, которым они ежедневно себя подвергают.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последних часов жизни петербургского боксера Максима Дадашева.