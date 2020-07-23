Счет шел на секунды: Чемпион России по борьбе спас двух тонущих школьниц
Купавшихся в реке девочек затянуло в водоворот — на помощь им бросился прохожий.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Eichhammer via www.imago; 5-tv.ru
Жертвами водной стихии едва не стали две школьницы в Томской области — девочек, купавшихся на реке, утянуло в водоворот. Когда они начали уходить под воду, на помощь бросился прохожий — счет шел на секунды. Вместе с отцом одной из школьниц они вытащили пострадавших на берег. Героем оказался чемпион России по борьбе.
Корреспондент МИЦ «Известия» Татьяна Салимова о подвиге спортсмена.
За спасательной операцией с берега наблюдают очевидцы. Двое мужчин пытаются вытянуть из водоворота школьниц.
Бороться с течением реки сил уже нет. Спустя некоторое время на помощь бросается еще один мужчина. И лишь тогда двух школьниц удается вытащить на берег. Девочки серьезно не пострадали, только наглотались воды и трясутся от ужаса.
Вопрос жизни и смерти решали какие-то секунды. Сначала заметив, что подружки стали уходить под воду, на помощь бросился прохожий Ядгар Мирпулатов, как выяснилось позже — чемпион России по греко-римской борьбе, следом нырнул отец одной из девочек.
«Я подплыл к дочери, а она уже в воде была. Я подплыл и вот так ее руками подцепил, нашел, то есть. Я ее подцепил, она давай меня топить», — делится переживаниями отец пострадавшей девочки Руслан Фаткулин.
Только совместными усилиями трагедии удалось избежать.
«Мы, когда вытащили девчонок, там еще кто-то говорил, что и вчера там кого-то откачивали. Там это часто бывает. Там в свое время копали, добывали щебень и там большие котлованы. Просто они по разной траектории: где-то ближе, где-то дальше», — рассказывает Ядгар Мирпулатов.
Пляж здесь не оборудован. Плавать запрещено. Да только не все горожане знают об этом. Трагедия могла случиться буквально в нескольких метрах от берега. Казалось бы — глубина детская, но местные знают — это очень опасное место. Но никаких предупреждающих знаков здесь нет.
Красная точка на карте безопасности областного МЧС. В управлении подтверждают: тревожные сводки отсюда приходят регулярно. Но здесь почему-то ведут только статистику.
«Здесь имели место несчастные случаи с людьми взрослыми, которые физически подготовлены и умели хорошо плавать. А что говорить о маленьких детях, которые остаются, тем более, без присмотра взрослых», — говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков.
Берег якобы в зоне ответственности местной администрации. Чиновники этого и не отрицают. Говорят, даже наняли спасателей.
«Заключен муниципальный контракт со „Спасводом“, и они осуществляют дежурство в субботу и воскресенье», — сообщила управляющий делами администрации Спасского сельского поселения Елена Лущеко.
Но только, если поднять документы и посмотреть на реальное положение дел, то выходит, что на пляж приезжают горожане чуть ли не каждый день. А дежурство, при этом, здесь только по выходным. И это еще не главная нелепость. Нам удалось выяснить, что люди, нанятые администрацией, даже спасателями, как таковыми, не являются.
«Вообще, у нас дежурство — это патрулирование. Мы не сможем ничего сделать. Только можем позвонить и вызвать спасателей», — поясняет управляющий делами администрации Спасского сельского поселения Елена Лущеко.
Нет спасателей и нет предупреждений об опасности. Есть только надежда, что в случае экстренной ситуации на берегу и в следующий раз окажется неравнодушный спортсмен. Да и отблагодарят за проделанную работу, если что, сами утопающие.
«Мы хотим подарить картину от нас, от нашей семьи, этому человеку — Ядгару. Называется картина „Лодки у берега“. Алена нарисовала ее сама», — благодарит чемпиона мать пострадавшей девочки Елена Ком.
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