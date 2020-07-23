Крах доллара: эксперт предложил США искать запасные варианты

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Алиса Старжевская
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Доктор экономических наук Валентин Катасонов предположил, что доллар в будущем, может, и сохранит название, но это будет «уже совершенно другая денежная единица».

Крах доллара: эксперт предложил США искать запасные варианты

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

Известный публицист, экономист Валентин Катасонов в интервью радио «Аврора» выразил уверенность в том, что уже в самое ближайшее время финансовая система США рухнет. По мнению эксперта, от американской национальной валюты будут вынуждены отказаться все, включая сами США.

Федеральный резерв заокеанского государства регулярно демонстрирует убыточную отчетность. Деньги печатают в неконтролируемых количествах, но подобная отсрочка лишь усугубит грядущий кризис.

По мнению Катасонова, доллар может обесцениться так сильно, что США попросту будут вынуждены от него отказаться.

«Процветание доллара в прошлом, и надо готовиться к запасным вариантам. Один из них — создание цифрового доллара», — считает экономист.

Крах долларовой системы приведет к новой эре — посткапитализму, отметил эксперт. При этом сами понятия «доллар» и «федеральная резервная система» сохранятся, а сама валюта и институт по факту будут созданы новые.

Финансовые аналитики и экономисты все чаще говорят о грядущем крахе доллара. Ранее 5-tv сообщал о скором обрушении американской валюты по мнению научного сотрудника исследовательского центра при Йельском университете.

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