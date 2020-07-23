Путин принял участие в запуске комплекса переработки нефти в Москве

Владимир Путин сегодня дал старт запуску новейшей установки на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Работать с «черным золотом» теперь будут с максимальной заботой о природе. Поэтому ввод нового оборудования — важнейшее событие для всего столичного региона. Это напрямую скажется на качестве жизни людей.

Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов побывал на нефтяной кухне и увидел, как она работает.

Здесь все готово к запуску. На входе — чистая сырая нефть. На выходе будет уже готовый бензин или дизель. Нужна только команда, чтобы сырье превратилось в топливо.

Самый современный комплекс в стране. Это, как кухня, на которой можно приготовить любое блюдо: от авиакеросина до высокооктанового бензина стандарта Евро-5. Президент в режиме видеоконференции контролирует запуск производства. Владимир Путин особо акцентировал: комплекс задал новый стандарт работы для всей отрасли.

«Я хочу всех вас поздравить со знаменательным событием. Успешно реализован, действительно очень важный, масштабный проект, если иметь в виду, что это крупнейшее предприятие в своей отрасли в регионе. 40% рынка имеет предприятие, на котором вы сейчас находитесь. Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти на Московском МПЗ. Увеличится выпуск бензина, дизельного топлива, авиакеросина. Это все, безусловно, позволит более гибко реагировать на запросы рынка. А главное, стабильно, бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты столичного региона», — сказал президент РФ.

Такое пристальное внимание к комплексу «Евро+» неслучайно. Владимир Путин на этой неделе обозначил национальные цели до 2030 года. Среди них — безопасная среда для жизни и цифровая трансформация. Этот комплекс — пример, как должно выглядеть чистое и «здоровое» производство топлива. И модернизация будет продолжаться.

«Отмечу и то, что с вводом комплекса „Евро+“ уровень модернизации Московского НПЗ достигнет 80%. Но, насколько я помню, до 2025 года, по-моему, планируется очень крупная инвестиция в 350 миллиардов рублей. В данном случае построено не только само производство, но и построены современные очистные сооружения, налажен регулярный мониторинг состояния воздуха», — добавил президент России.

В модернизацию вложены колоссальные средства — Владимир Путин даже попросил уточнить цифру.

«Модернизация завода стоимостью более 250 миллиардов. Прошу прощения, более 350 миллиардов», — уточнил гендиректор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

«Вы же не на ходу сориентировались? Не, что я сказал „350 миллиардов“, вы решили добавить сразу сотенку?», — поинтересовался президент.

«Так и есть — 350 миллиардов», — ответил Дюков, вызвав смех президента.

Комплекс стал намного чище и, при этом, производительнее, чем установки старого образца.

«Будут производится самые высокоэкологичные классы бензина, дизельного топлива. Это позволит также увеличить экспорт продукции. Поэтому, мы все воодушевлены сегодняшним событием», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Никаких открытых горелок. Все процессы утилизации идут в защищенной огнеупорной башне. Получается — никакого вреда для окружающей среды. Размеры внушительные — десять футбольных полей. Металла хватило бы на три Эйфелевы башни. При этом, комплекс «Евро+» называют компактным. Он заменил сразу пять устаревших установок, которые были разбросаны по всей территории Московского завода.

Детали гигантского конструктора везли со всей страны по реке — на баржах. Затем на тягачах — ночью, когда дороги разгружены. Чтобы затем сплести трубы, вентили и резервуары в сложную изящную паутину, которую, что удивительно, проектировал не человек.

«Компания, которая занималась проектированием, использовала системы искусственного интеллекта. То есть, фактически наполовину данный комплекс проектировал робот. Исключен человеческий фактор», — объясняет главный технолог Алексей Родиков.

Для надежности искусственный интеллект будет контролировать работу комплекса постоянно.

Комплекс даже не автоматизирован, а роботизирован. Здесь установлено 15 тысяч датчиков. Они могут в прямом смысле слова посоветовать — как лучше делать бензин из той нефти, которая поступила в систему.

Все процессы на шести гектарах контролируют всего 15 специалистов. К слову, конкурс на новые вакансии был, как в театральный вуз — десять человек на место.

«Мы здесь с самого начала. Мы полностью каждую трубу, можно сказать, знаем. Проводили ее испытания и пуско-наладку проводили данного комплекса. Поэтому, для нас это уже не сложно», — уточняет начальник смены Артур Гараев.

Модернизация нефтепереработки — это задача стратегическая. Отсюда усиленный контроль со стороны государства. По словам президента, именно такие современные и чистые индустриальные проекты должны продвигаться по всей стране.