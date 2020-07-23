Суд огласил виновных по делу об авиакатастрофе, в которой погиб директор Total

Солнцевский суд Москвы вынес решение по делу об аварии самолета Dassault Falcon 50EX, в которой погиб исполнительный директор Total Кристоф де Маржери, а также три гражданина Франции. Катастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково.

Как сообщается в информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, по делу о крушении был вынесен обвинительный приговор. Суд признал виновными трех фигурантов дела: руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновные свою вину так и не признали.

Ожидается, что результативная часть решения также будет объявлена сегодня.

Ранее прокурор просил суд приговорить Дунаева к шести годам и двум месяца колонии, Круглова – к шести годами ровно, а Архиповой назначить наказание в виде пяти лет и десяти месяцев колонии.

Напомним, что в 2017 году суд приговорил непосредственного виновника случившегося, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а стершего сменного инженера Владимира Леденева – к трем с половиной года. Но в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне обоих фигурантов дела освободили от ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах расследования МАК по авиакатастрофе.