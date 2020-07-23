Суд огласил виновных по делу об авиакатастрофе, в которой погиб директор Total
Авария произошла в аэропорту Внуково в октябре 2014 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru
Солнцевский суд Москвы вынес решение по делу об аварии самолета Dassault Falcon 50EX, в которой погиб исполнительный директор Total Кристоф де Маржери, а также три гражданина Франции. Катастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково.
Как сообщается в информации, опубликованной на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, по делу о крушении был вынесен обвинительный приговор. Суд признал виновными трех фигурантов дела: руководителя полетов аэропорта Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновные свою вину так и не признали.
Ожидается, что результативная часть решения также будет объявлена сегодня.
Ранее прокурор просил суд приговорить Дунаева к шести годам и двум месяца колонии, Круглова – к шести годами ровно, а Архиповой назначить наказание в виде пяти лет и десяти месяцев колонии.
Напомним, что в 2017 году суд приговорил непосредственного виновника случившегося, водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, к четырем годам колонии, а стершего сменного инженера Владимира Леденева – к трем с половиной года. Но в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне обоих фигурантов дела освободили от ответственности.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах расследования МАК по авиакатастрофе.
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