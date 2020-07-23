Вандалы осквернили «полуторку» на Дороге Жизни

В Ленинградской области возбудили уголовное дело после осквернения монумента грузовику «ЗИС-5», легендарной Полуторке — машине, которая перевозила в блокадный Ленинград продовольствие и боеприпасы. Он установлен на том месте, где начиналась Дорога жизни. На постаменте, не макет, а настоящий фронтовой грузовик. Сейчас полиция разыскивает тех, кто разбил стекла и помял корпус машины.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которой был произведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения монумента, а также изъяты объекты оставленные преступниками», — рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Ленинградской области Добрынина Мария.

Вандалам грозит до трех лет тюрьмы. Памятник «полуторке» восстановят, как только закончатся следственные действия.