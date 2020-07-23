Экстренная посадка иранского самолета попала на видео
Лайнер совершал рейс Тегеран — Бейрут, когда был вынужден срочно пойти на посадку из-за приближающихся истребителей ВВС Израиля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; Twitter @JasonMBrodsky
Экстренная посадка пассажирского самолета Ирана, в результате которой пострадали несколько человек, попала на видео. Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air («Махан эйр») выполнял рейс по маршруту Тегеран — Бейрут. Когда в небе к воздушному судну вплотную приблизились два истребителя ВВС Израиля, экипаж принял решение экстренно садиться.
В ролике слышно, что люди в ужасе кричат, самолет трясет от перегрузки из-за быстрого снижения. В настоящее время воздушное судно уже приземлилось в аэропорту Бейрут. В результате экстренной посадки пострадали несколько человек.
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