Экстренная посадка иранского самолета попала на видео

Экстренная посадка пассажирского самолета Ирана, в результате которой пострадали несколько человек, попала на видео. Лайнер иранской авиакомпании Mahan Air («Махан эйр») выполнял рейс по маршруту Тегеран — Бейрут. Когда в небе к воздушному судну вплотную приблизились два истребителя ВВС Израиля, экипаж принял решение экстренно садиться.

В ролике слышно, что люди в ужасе кричат, самолет трясет от перегрузки из-за быстрого снижения. В настоящее время воздушное судно уже приземлилось в аэропорту Бейрут. В результате экстренной посадки пострадали несколько человек.