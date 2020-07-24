На Московском НПЗ открылся новый комплекс по переработке нефти «Евро+»

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Запуск предприятия по видеосвязи осуществил президент РФ Владимир Путин.

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Фото, видео: ТАСС / Гришкин Денис; 5-tv.ru

Утром в четверг Владимир Путин по видеосвязи запустил новый комплекс «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе, одном из крупнейших и старейших в России. Его бензином заправляют каждый третий автомобиль в столице, а керосином — самолеты всех аэропортов.

Новый комплекс - это часть глобальной реконструкции предприятия, она повысит качество продукции и снизит выбросы. Николай Иванов оценил масштабы.

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