В Дагестане устраняют последствия разгула стихии — видео

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В республике после мощных ливней разрушены мосты и проезды, есть перебои с электричеством.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Погода

В Дагестане расчищают завалы после схода мощных селей. Потоки грязи и камней обрушились на дома и дороги накануне, после затяжных ливней. Разрушены мосты и проезды. Несколько аулов до сих пор заблокированы, есть перебои с электроэнергией.

За ликвидацией последствий стихии в регионе следит Светлана Бобруенко

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