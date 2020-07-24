В Дагестане расчищают завалы после схода мощных селей. Потоки грязи и камней обрушились на дома и дороги накануне, после затяжных ливней. Разрушены мосты и проезды. Несколько аулов до сих пор заблокированы, есть перебои с электроэнергией.



За ликвидацией последствий стихии в регионе следит Светлана Бобруенко