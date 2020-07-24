В Дагестане устраняют последствия разгула стихии — видео
В республике после мощных ливней разрушены мосты и проезды, есть перебои с электричеством.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Дагестане расчищают завалы после схода мощных селей. Потоки грязи и камней обрушились на дома и дороги накануне, после затяжных ливней. Разрушены мосты и проезды. Несколько аулов до сих пор заблокированы, есть перебои с электроэнергией.
За ликвидацией последствий стихии в регионе следит Светлана Бобруенко
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