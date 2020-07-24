Благотворительная регата «Свет. дети» пройдет в Петербурге в следующие выходные
В гонке участвуют 11 экипажей, среди которых и команда Пятого канала.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге готовятся к благотворительной регате «Свет. дети», которая пройдет 2 августа в акватории Финского залива. Соревнования организованы по инициативе яхтсменов, их главная задача помочь больным детям.
Всего в гонке участвуют 11 экипажей — среди которых представители бизнеса, команды первого медицинского университета, Ленфильма.
Не остался в стороне и Пятый канал… Наши коллеги — от руководителей до актеров сериала «Великолепная Пятерка» — осваивают мастерство управления яхтой, отрабатывают развороты, ставят паруса.
Соревнования пройдут по всем международным правилам. Но у благотворительной регаты два этапа. Сами гонки — с солидным призовым фондом, а также сбор средств, который проводится уже сейчас. Поддержать команду Пятого можно на сайте проекта https://new.svetdeti.org/regatta/.
Все деньги передадут в фонд «Свет», который помогает детям с онкологическими заболеваниями.
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