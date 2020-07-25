Улов на 30 миллионов: В Хабаровском крае полиция изъяла крупную партию «найденной» черной икры

Крупную партию нелегальной черной икры обнаружили в Хабаровском крае. Больше 300 контейнеров с деликатесом хранились дома у местного жителя. Предварительная стоимость изъятого — 30 миллионов рублей. В такую сумму оценили ущерб, который причинен водным биологическим ресурсам.

«Как пояснил задержанный, икру он нашел в районе дамбы реки села Константиновка и хранил с целью дальнейшей реализации. В настоящее время икра, морозильный ларь, пять сотовых телефонов, катер с подвесным лодочным мотором изъяты», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит крупный штраф и лишение свободы до двух лет.