ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Глава Центризбиркома назвала эти изменения требованием времени ради здоровья и безопасности граждан.
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Фото, видео: ТАСС / NAKE BATEV; 5-tv.ru
Выборы этой осенью проведут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. С такой инициативой выступил ЦИК. Элла Памфилова назвала изменения требованием времени — ради здоровья и безопасности граждан.
«Пандемия, можно сказать, на излете. Но ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано. Принимаем решение организовать практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства», — сказала глава ЦИК РФ.
Сегодня Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Теперь документ поступит на подпись президенту. Действовать закон начнет уже на следующих за сентябрьскими выборах.
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