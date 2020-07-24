ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Эфирная новость 54

Глава Центризбиркома назвала эти изменения требованием времени ради здоровья и безопасности граждан.

Фото, видео: ТАСС / NAKE BATEV; 5-tv.ru

Выборы этой осенью проведут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. С такой инициативой выступил ЦИК. Элла Памфилова назвала изменения требованием времени — ради здоровья и безопасности граждан.

«Пандемия, можно сказать, на излете. Но ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано. Принимаем решение организовать практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства», — сказала глава ЦИК РФ.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Теперь документ поступит на подпись президенту. Действовать закон начнет уже на следующих за сентябрьскими выборах.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
71.60
0.64 83.10
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
Главный тренер «Химок» заявил о необходимости устроить битву с «Зенитом»
20:19
«Это наша единственная квартира» — сын Шаинского судится со сводным братом
20:06
Празднику быть: Московские выпускники гуляют всю ночь до утра
19:56
Назван размер новых ежемесячных пособий на детей от трех до семи лет
19:30
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
19:22
Психолог раскрыла, что может погубить роман Прилучного и Карпович

Сейчас читают

Полиция подтвердила, что Дмитрий Тарасов устроил пьяный дебош на борту самолета
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок