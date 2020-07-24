ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре

Выборы этой осенью проведут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. С такой инициативой выступил ЦИК. Элла Памфилова назвала изменения требованием времени — ради здоровья и безопасности граждан.

«Пандемия, можно сказать, на излете. Но ситуация в разных регионах разная, успокаиваться рано. Принимаем решение организовать практику досрочного голосования, не выходя за рамки ныне действующего избирательного законодательства», — сказала глава ЦИК РФ.

Сегодня Совет Федерации одобрил закон о трехдневном голосовании на выборах всех уровней. Теперь документ поступит на подпись президенту. Действовать закон начнет уже на следующих за сентябрьскими выборах.