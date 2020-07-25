Забавное видео появилось в сети после победы петербургского «Зенита» финале Кубка России. Когда капитан сине-бело-голубых проходил мимо трибун, восторженные фанаты начали у него слезно просить «рабочую футболку».

«У меня забрали», — оголив накаченный пресс ответил Дзюба, идущий в золотой футболке победителя.

«Ну, иди! Пойдешь голый! Ты не мужик что ли!» — начали подтрунивать футболиста дерзкие болельщики.

Славящийся отменный чувством юмора Артем не растерялся и снял шорты под восторженный крики фанатов.

«Дааа! Давай шорты! А, красавчик!»