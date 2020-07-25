А капитан-то голый! Фанаты прямо на поле выпросили у Дзюбы шорты — видео

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Светлана Шевченко
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Болельщики не могли просто так отпустить любимого игрока команды после того, как сине-бело-голубые оформили «золотой дубль».

Фото, видео: ТАСС / Alexander Demianchuk; Instagram @katennka

Забавное видео появилось в сети после победы петербургского «Зенита» финале Кубка России. Когда капитан сине-бело-голубых проходил мимо трибун, восторженные фанаты начали у него слезно просить «рабочую футболку».

«У меня забрали», — оголив накаченный пресс ответил Дзюба, идущий в золотой футболке победителя.

«Ну, иди! Пойдешь голый! Ты не мужик что ли!» — начали подтрунивать футболиста дерзкие болельщики.

Славящийся отменный чувством юмора Артем не растерялся и снял шорты под восторженный крики фанатов.

«Дааа! Давай шорты! А, красавчик!»

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