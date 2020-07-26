ТОП-5: продукты, которые помогут похудеть, как Полине Гагариной

Полина Гагарина наконец призналась, как ей удалось не только скинуть три десятка килограммов, набранных во время первой беременности, но и поддерживать себя в форме долгие годы. Оказалось, что все просто — нужно лишь контролировать свое питание и добавить пять продуктов в свой рацион. О звездном рационе певица рассказала в интервью YouTube-каналу "А поговорить?".

Яблоки

Полностью диетическое блюдо, доступное круглый год. Источник витаминов и пектина, который способствует снижению чувства голод. Богаты клетчаткой, что способствует очищению организма, так что Гагарина использует их в качестве единственного источника калорий в разгрузочные дни.

Овощи

Прекрасное в своем многообразии блюдо! Можно смешивать ингредиенты в любых сочетаниях: свежая зелень, помидоры, огурцы, сельдерей, капуста, болгарский перец, тыква и цуккини известны своими диетическими свойствами. Единственное правило — никакого майонеза, лучше заменить его лимонным соком.

Вода

Про полезные свойства чистой негазированной воды говорят многие диетологи, но Гагарина раскрыла и подробности того, как ее лучше употреблять. Утро она начинает со стакана воды на голодный желудок, никогда не пьет воду во время еды и 45 минут после, и старается выпивать в день не менее 30 миллилитров воды на каждый килограмм веса. По дому всегда расставлены небольшие бутылочки — так удобнее пить воду регулярно и не чувствовать особых мучений по этому поводу.

Морепродукты

Дарами моря Гагарина заменила мясо, птицу и даже рыбу. Они являются источником белка, который способствует грамотному насыщению, йода для нормального функционирования щитовидной железы, а вот сахара и жира в них почти нет. Это делает морепродукты идеальным блюдом для сторонников здорового образа жизни. Чтобы получить от морепродуктов максимум, нельзя жарить их на масле — в запеченном и отварном виде они не менее хороши.

Бурый рис

Чтобы не казалось, что в ее питании отсутствуют углеводы, Гагарина призналась, что очень любит рис. Но не привычный белый — она ест только бурый рис, который даже не требует варки. Достаточно лишь запарить его кипятком, и можно есть, но придется сначала привыкнуть к его специфическому блюду. У Полины Гагариной получилось!

Эти пять продуктов составляют основу здорового питания «по-гагарински». Но певица призналась, что ест и другие блюда — просто в гораздо меньших количествах, каждая порция размером с ее ладонь. Например, каши, а также другие крупы — но только утром, чтобы добиться быстрого чувства насыщения. На ужин употребляет только белковые блюда, в основном морепродукты, но и мясо, а в качестве перекуса также старается брать белок, чтобы не испытывать голода.

Но все это может быть бесполезно, если не сопровождать правильное питание хотя бы простейшей спортивной нагрузкой. Чтобы не давать себе расслабиться, Полина Гагарина обязательно занимается спортом даже во время отпуска.

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