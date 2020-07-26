В Пензе полыхает пекарня на площади в 1400 квадратных метров

В Городищенском районе Пензы произошел пожар не территории пекарни ООО «Канаевский хлеб завод». Как стало известно 5-tv.ru, к 17.15 по местному времени площадь пожара разрослась до 1400 квадратных метров.

На месте работает 18 человек и семь единиц техники. Спасатели сообщают об угрозе распространения огня на рядом стоящий склад.

Предварительно, погибших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.