В Пензе полыхает пекарня на площади в 1400 квадратных метров

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Светлана Шевченко
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Спасатели сообщают об угрозе распространения огня на рядом стоящий склад.

В Пензе полыхает пекарня на площади в 1400 квадратных метров

Фото: 5-tv.ru

В Городищенском районе Пензы произошел пожар не территории пекарни ООО «Канаевский хлеб завод». Как стало известно 5-tv.ru, к 17.15 по местному времени площадь пожара разрослась до 1400 квадратных метров.

На месте работает 18 человек и семь единиц техники. Спасатели сообщают об угрозе распространения огня на рядом стоящий склад.

Предварительно, погибших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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