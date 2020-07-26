Квадратура Венеры и Нептуна: Как не совершить непоправимую ошибку?

Неделя с 27 июля по 2 августа будет активной, но в то же время непростой. О том, как себя вести, чтобы избежать неприятностей, рассказала 5-tv.ru астролог Алена Никольская.

По словам Никольской, неделя начнется с четкого аспекта — квадратуры Венеры и Нептуна. Этот период продлится до 31 июля. Как пояснила астролог, с одной стороны, это идеальное время для творческих людей, которые получат возможность проявить свои способности по максимуму.

«Им захочется творить, придумывать, в голову придут интересные идеи, захочется музицировать, слагать стихи, писать картины», — сказала она.

С другой стороны, сообщила Никольская, людям, которые не имеют никакого отношения к творчеству, придется непросто. По ее словам, в вышеуказанный период могут случиться события, которые в будущем принесут разочарования. Так, например, новые знакомства приведут к неоправданным ожиданиям.

«Сначала Вы возможно очаруетесь человеком, даже влюбитесь в него, а потом Вы увидите истинное положение дел и то, что на самом деле представляет из себя этот человек, и поймете, что Вы очень сильно ошибались», — заявила Никольская, посоветовав быть осторожными и держать свои эмоции под контролем.

Она также предостерегла от спонтанных и импульсивных действий, поскольку в этот период можно совершить непоправимые ошибки. По словам астролога, такое случается, потому что люди обманываются какими-либо иллюзиями. Никольская предупредила, что стоит быть очень внимательными во всем, что касается деловых отношений, контрактов, поездок и покупок.

«Все, что Вы купите на этой неделе не оправдает Ваших ожиданий: либо будет ломаться, либо разонравится, либо будет ненадлежащего качества, либо по завышенной цене», — предупредила астролог.

Следующая неделя будет очень «взрывоопасной», поэтому необходимо следить за своими поступками и словами, считает эксперт. Она посоветовала проявлять бдительность в ситуациях, в которых можно получить травму и лишний раз не рисковать своим здоровьем.

«Будьте аккуратны за рулем и во время работы с колюще-режущими предметами», — сказала Никольская.

Чтобы нивелировать негативные влияния, которые принесет квадратура Венеры и Нептуна, астролог порекомендовала заняться физическими упражнениями. Интенсивные занятия спортом помогут избежать проблем, в том числе и в личной жизни, уверена астролог.

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