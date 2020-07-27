Фальшивые ОСАГО скоро посчитают
Осенью в России заработает система автоматической фиксации, которая будет отправлять нарушителю штраф в 800 рублей за каждый проезд под камерой.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Илья Авербух прокомментировал роман со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru
Полтора миллиона российских автовладельцев имеют фальшивые полисы ОСАГО. Как выяснили «Известия», касается это в основном документов, оформленных через интернет.
За время пандемии спрос на так называемую «электронную» автогражданку вырос в несколько раз. Этим и пользуются мошенники. Фальшивка стоит значительно дешевле, а подлинность ОСАГО инспекторы проверяют крайне редко. Если только не случится ДТП.
Правда уже осенью должна заработать система автоматической фиксации и покупка «подделки» станет бессмысленной. За каждый проезд под камерой нарушителю будет приходить штраф — 800 рублей.
Читайте также
100%
0.64 83.10
0.91
Нашли ошибку?