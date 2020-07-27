Фальшивые ОСАГО скоро посчитают

Полтора миллиона российских автовладельцев имеют фальшивые полисы ОСАГО. Как выяснили «Известия», касается это в основном документов, оформленных через интернет.

За время пандемии спрос на так называемую «электронную» автогражданку вырос в несколько раз. Этим и пользуются мошенники. Фальшивка стоит значительно дешевле, а подлинность ОСАГО инспекторы проверяют крайне редко. Если только не случится ДТП.

Правда уже осенью должна заработать система автоматической фиксации и покупка «подделки» станет бессмысленной. За каждый проезд под камерой нарушителю будет приходить штраф — 800 рублей.