Фальшивые ОСАГО скоро посчитают

Осенью в России заработает система автоматической фиксации, которая будет отправлять нарушителю штраф в 800 рублей за каждый проезд под камерой.

Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова, 5-tv.ru

Полтора миллиона российских автовладельцев имеют фальшивые полисы ОСАГО. Как выяснили «Известия», касается это в основном документов, оформленных через интернет.

За время пандемии спрос на так называемую «электронную» автогражданку вырос в несколько раз. Этим и пользуются мошенники. Фальшивка стоит значительно дешевле, а подлинность ОСАГО инспекторы проверяют крайне редко. Если только не случится ДТП.

Правда уже осенью должна заработать система автоматической фиксации и покупка «подделки» станет бессмысленной. За каждый проезд под камерой нарушителю будет приходить штраф — 800 рублей.

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