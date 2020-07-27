Десятки городов и деревень в Сибири и Забайкалье затопило из-за дождей
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. В Амурской — эвакуируют жителей трех деревень. А Чита еще только готовится к удару стихии.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
В Сибири и Забайкалье ликвидируют последствия стихии. После сильных дождей сразу в нескольких регионах затопило населенные пункты. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. А в Амурской области эвакуируют жителей трех деревень. В Чите готовятся к сильному ливню, непогода вот-вот обрушится на город.
За ситуацией следит корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. Подробности в репортаже.
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