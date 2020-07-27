Довыборы в Госдуму могут пройти в формате дистанционного электронного голосования

ЦИК рассматривает вопрос проведения дистанционного электронного голосования на довыборах в Госдуму. Предполагается провести эксперимент в сентябре в двух регионах. Механизм ранее успешно обкатали на Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

«Нам кажется очень разумно мы подошли к выбору объекта для проведения такого пилотного внедрения технологии — два одномандатных округа. У нас достаточно большое количество пользователей среди избирателей этих округов, которые имеют уже подтвержденные учетные записи», — сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в Единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане.