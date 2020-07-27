Пожар произошел в московском женском СИЗО № 6

Пожар произошел в женском СИЗО № 6 в Москве на улице Шоссейной. Об этом сообщает ТАСС. По словам очевидцев, на четвертом этаже наблюдается открытое горение, из здания в небо поднимается густой черный дым.

По предварительной информации, возгорание случилось в центральном тепловом пункте. Через вентиляционные шахты дым распространился по зданию. В результате ЧП было принято решение провести эвакуацию людей. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. О пострадавших информация не поступала.