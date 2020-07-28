Звезду «Сибирского цирюльника» ограбили во время операции в элитной больнице

Российскую актрису театра и кино, театрального режиссера Ольгу Анохину ограбили в элитной больнице Москвы во время операции.

Как стало известно 5-tv.ru, 66 летняя актриса провела на хирургическом столе около четырех часов, а когда вернулась в палату и пришла в себя, то не обнаружила денег и телефона. Все время ее отсутствия в отделении интенсивной терапии дверь в ее палату была открыта.

По факту произошедшего знаменитость написала заявление в полицию. Анохина оценила ущерб как значительный и потребовала привлечь виновных к уголовной ответственности.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего. Под подозрением не только персонал медицинского учреждения, а также пациенты. Версия случайного человека также не исключается.

Обстоятельства произошедшего устанавливается.