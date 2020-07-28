Таможенные склады могут начать использовать для ускорения доставки иностранных онлайн-покупок

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Регулирование трансграничной электронной торговли премьер-министр РФ обсудил на совещании с правительством.

Фото, видео: Ведомости/ТАСС / Андрей Гордеев, 5-tv.ru

Михаил Мишустин провел совещание с правительством. Тема — регулирование трансграничной электронной торговли. Российский рынок онлайн-торговли, как заявил премьер, развивается динамично. За последние четыре года он вырос в два раза. При этом доля товаров из-за рубежа уменьшилась с 23 до 16%.

«Наша задача — поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить нашим гражданам возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира. Должен быть понятный механизм с четкими правилами работы и регулирования. Необходимо найти сбалансированное решение по условиям работы российских и зарубежных онлайн-площадок», — сказал премьер-министр РФ.

Михаил Мишустин предложил использовать таможенные склады на территории нашей страны для доставки иностранных онлайн-покупок. Для продавцов — сократятся издержки, а для покупателей — снизятся сроки получения товаров. Государство при этом сможет повысить прозрачность таких сделок и защитить права потребителей. Увеличатся и таможенные сборы.

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