Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны
Успешный запуск аппарата для исследования Марса был произведен 23 июля с космодрома «Вэньчан», расположенном на острове Хайнань.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com /Esa, REUTERS
Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны. Как сообщает AFP, фото было сделано аппаратом с расстояния более миллиона километров от нашей планеты при помощи оптического сенсора. На изображении Земля и Луна выглядят маленькими полумесяцами на фоне космического пространства.
Успешный запуск зонда в рамках программы по исследованию Марса был произведен 23 июля с космодрома «Вэньчан», расположенном на острове Хайнань. Tianwen-1 сейчас находится в полутора километрах от Земли в межпланетной переходной орбите. В Китайском национальном космическом управлении отметили, что все бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.
Предварительные расчеты специалистов указывают, что Tianwen-1 доберется до поверхности Марса ориентировочно через семь месяцев. Получить первые данные зонда с «красной планеты» ученые планируют получить уже в 2021 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-15» стартовала с Байконура.
Читайте также
94%
0.33 84.26
0.48
Нашли ошибку?