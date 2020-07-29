Китайский зонд Tianwen-1 отправил совместный снимок Земли и Луны. Как сообщает AFP, фото было сделано аппаратом с расстояния более миллиона километров от нашей планеты при помощи оптического сенсора. На изображении Земля и Луна выглядят маленькими полумесяцами на фоне космического пространства.

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Успешный запуск зонда в рамках программы по исследованию Марса был произведен 23 июля с космодрома «Вэньчан», расположенном на острове Хайнань. Tianwen-1 сейчас находится в полутора километрах от Земли в межпланетной переходной орбите. В Китайском национальном космическом управлении отметили, что все бортовые системы аппарата функционируют в штатном режиме.

Предварительные расчеты специалистов указывают, что Tianwen-1 доберется до поверхности Марса ориентировочно через семь месяцев. Получить первые данные зонда с «красной планеты» ученые планируют получить уже в 2021 году.

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