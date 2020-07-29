Уральские ученые придумали, как из сорняков делать вино и сыр

Эфирная новость 10

Исследователи открыли удивительные свойства распространенного растения.

Фото, видео: CTK/TASS, 5-tv.ru

Экстракт череды волосистой назвали перспективным источником ферментов для пищевой промышленности. К таким выводам пришли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

По мнению исследователей, биологически активные вещества, полученные из мякоти листьев сорного растения, — в частности, тирозин — могут заменить ферменты, которые применяются в виноделии и сыроварении. А благодаря распространенности череды, ее использование в промышленных масштабах может оказаться весьма выгодным в переработке молока и производстве вина.

Прежде эта трава широко использовалась как лекарственное средство. Теперь же ученые планируют продолжить исследования ферментативной активности экстракта растения и расширить сферы его применения.

Череду волосистую можно найти во многих уголках мира как сорняк, завезенный из Америки. В России она относится к карантинным сорнякам и запрещена к ввозу, но произрастает на Дальнем Востоке.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых опасных и ядовитых комнатных растений.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
71.92
0.33 84.26
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:07
Уральские ученые придумали, как из сорняков делать вино и сыр
9:56
Кадры первого допроса ограбившего отделение Сбербанка в Петербурге
9:50
Буря в Австрии: небо озарили почти сто тысяч молний
9:36
Инсайдеры назвали сумму гонорара Шепелева за ведение нового шоу
9:22
«А вот так ломаются газовые трубы» — жителей Астраханской области атаковали верблюды
9:08
В США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

Сейчас читают

Кети Топурию заподозрили в продаже одежды с AliExpress
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В ПФР разъяснили, какие семьи смогут получить до октября по 35 тысяч рублей на ребенка

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок