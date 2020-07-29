Уральские ученые придумали, как из сорняков делать вино и сыр

Экстракт череды волосистой назвали перспективным источником ферментов для пищевой промышленности. К таким выводам пришли ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

По мнению исследователей, биологически активные вещества, полученные из мякоти листьев сорного растения, — в частности, тирозин — могут заменить ферменты, которые применяются в виноделии и сыроварении. А благодаря распространенности череды, ее использование в промышленных масштабах может оказаться весьма выгодным в переработке молока и производстве вина.

Прежде эта трава широко использовалась как лекарственное средство. Теперь же ученые планируют продолжить исследования ферментативной активности экстракта растения и расширить сферы его применения.

Череду волосистую можно найти во многих уголках мира как сорняк, завезенный из Америки. В России она относится к карантинным сорнякам и запрещена к ввозу, но произрастает на Дальнем Востоке.

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