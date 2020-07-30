Друг звезды фильма «Ты у меня одна» пытался украсть квартиру его матери

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Алиса Старжевская
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Как рассказывает сам Марк Горонок, это предательство повергло его в шок.

Друг звезды фильма «Ты у меня одна» пытался украсть квартиру его матери

Фото: Instagram @markgoronok

Актер, звезда фильмов «Все будет хорошо!» и «Ты у меня одна», Марк Горонок рассказал, что недавно у его матери пытался отнять квартиру директор другого известного артиста Ивана Краско. Как передает сайт Teleprogramma.pro, Горонок лично знаком с аферистом, и эти новости оказались для него неприятным сюрпризом.

По словам актера, Вячеслав Смородинов, директор артиста Ивана Краско, обратился к его матери с предложением помощи в уходе. Дело в том, что Галина Сергеевна Горонок сейчас проходит через реабилитацию после нескольких серьезных операций, и ей необходима постоянная поддержка и забота. Но, как оказалось, Смородинов предлагал свои услуги не просто так: в качестве оплаты он просил переписать на него долю в квартире женщины в Петербурге.

«Слава предложил свою помощь в уходе, заботе, послереабилитационном периоде. Потом пообещал помощь с виновником ДТП, поскольку у меня никак не решается вопрос в следственном управлении с делом», — рассказал Горонок.

Новость о том, что друг Горонка за его спиной пытается переписать на себя семейную квартиру, повергла актера в шок. По признанию самого Марка, он позвонил Смородинову и попытался обсудить ситуацию. К счастью, ему удалось «все спустить на тормоза».

Ранее Марк Горонок дал 5-tv.ru интервью, в котором рассказал об аварии, в которую попал вместе со своей матерью, ДНК-скандалах и других подробностях личной жизни.

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