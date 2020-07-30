Первыми алкозамки могут появиться на автомобилях каршеринга
Массовая установка устройств должна помочь выявлять водителей в нетрезвом состоянии.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sina Schuldt, 5-tv.ru
Резонансное дело, например, как с актером Михаилом Ефремовым, вновь заставляет общество и государство искать способы борьбы с пьяными водителями за рулем.
Минпромторг в октябре собирается представить концепцию о массовой установке алкозамков. Это устройства в машинах, которые блокируют зажигание при выявлении паров алкоголя в дыхании человека. Сейчас специалисты проверяют влияние таких приборов на безопасность транспортных средств и готовят стандарты их установки.
А в Госдуме предложили провести эксперимент — обкатать алкозамки на автомобилях каршеринга.
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