Первыми алкозамки могут появиться на автомобилях каршеринга

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Массовая установка устройств должна помочь выявлять водителей в нетрезвом состоянии.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Sina Schuldt, 5-tv.ru

Резонансное дело, например, как с актером Михаилом Ефремовым, вновь заставляет общество и государство искать способы борьбы с пьяными водителями за рулем.

Минпромторг в октябре собирается представить концепцию о массовой установке алкозамков. Это устройства в машинах, которые блокируют зажигание при выявлении паров алкоголя в дыхании человека. Сейчас специалисты проверяют влияние таких приборов на безопасность транспортных средств и готовят стандарты их установки.

А в Госдуме предложили провести эксперимент — обкатать алкозамки на автомобилях каршеринга.

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