Голодный медведь держит в страхе целый город в Магаданской области

В Магаданской области голодный медведь держит в страхе целый город — местные жители бояться выходить на улицу после того, как хозяин тайги устроил охоту в жилом районе.

Жертвой косолапого стала собака. А значит, медведь может вновь вернуться в город за добычей.

Случаи нападений этих хищников участились во многих регионах России. Что гонит диких животных из леса? Линар Гинатуллин собрал все последние шокирующие случаи.