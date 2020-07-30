Голодный медведь держит в страхе целый город в Магаданской области
Хозяин тайги устроил охоту в жилом районе. Пока жертвой косолапого стала собака.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Фото, видео: www.globallookpress.com /Toni Pfaffenbauer, 5-tv.ru
В Магаданской области голодный медведь держит в страхе целый город — местные жители бояться выходить на улицу после того, как хозяин тайги устроил охоту в жилом районе.
Жертвой косолапого стала собака. А значит, медведь может вновь вернуться в город за добычей.
Случаи нападений этих хищников участились во многих регионах России. Что гонит диких животных из леса? Линар Гинатуллин собрал все последние шокирующие случаи.
Читайте также
88%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?