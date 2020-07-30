Голодный медведь держит в страхе целый город в Магаданской области

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Хозяин тайги устроил охоту в жилом районе. Пока жертвой косолапого стала собака.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Toni Pfaffenbauer, 5-tv.ru

В Магаданской области голодный медведь держит в страхе целый город — местные жители бояться выходить на улицу после того, как хозяин тайги устроил охоту в жилом районе.

Жертвой косолапого стала собака. А значит, медведь может вновь вернуться в город за добычей.

Случаи нападений этих хищников участились во многих регионах России. Что гонит диких животных из леса? Линар Гинатуллин собрал все последние шокирующие случаи.

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