Ресторан взлетел на воздух в японской Фукусиме

Последствия сильного взрыва устраняют в японской префектуре Фукусима. Там на воздух взлетел один из местных ресторанов.

Самая вероятная версия — утечка газа. Взрывная волна была такой силы, что в радиусе 100 метров повыбивало стекла в жилых домах. В результате, пострадали по меньшей мере 10 человек. Двое из них — серьезно ранены. Их уже доставили в больницу.

В зоне ЧП работают спасатели и пожарные. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту инцидента, потому что сохраняется угроза повторного взрыва.