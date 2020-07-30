Ресторан взлетел на воздух в японской Фукусиме

Эфирная новость 39

По одной из версий, произошла утечка газа, которая спровоцировала мощный взрыв.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Последствия сильного взрыва устраняют в японской префектуре Фукусима. Там на воздух взлетел один из местных ресторанов.

Самая вероятная версия — утечка газа. Взрывная волна была такой силы, что в радиусе 100 метров повыбивало стекла в жилых домах. В результате, пострадали по меньшей мере 10 человек. Двое из них — серьезно ранены. Их уже доставили в больницу.

В зоне ЧП работают спасатели и пожарные. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту инцидента, потому что сохраняется угроза повторного взрыва.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
72.23
0.31 84.91
0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:03
Александр Олешко: «Я приезжаю в Питер плакать»
8:55
В Роспотребнадзоре назвали время выживания коронавируса в воде
8:54
В Петербурге женщина расчленила и упаковала в пакеты тело умершего мужа-украинца
8:50
Видео: В Аризоне несколько часов тушили «адское пламя»
8:41
«Снежная королева»: Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки
8:36
Ресторан взлетел на воздух в японской Фукусиме

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
Крутые перемены и сюрпризы: астрологический прогноз на август 2020 года
«Он умирал от СПИДа»: режиссер Эркенов раскрыл тайну смерти актера Числова

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок