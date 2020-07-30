Ресторан взлетел на воздух в японской Фукусиме
По одной из версий, произошла утечка газа, которая спровоцировала мощный взрыв.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Последствия сильного взрыва устраняют в японской префектуре Фукусима. Там на воздух взлетел один из местных ресторанов.
Самая вероятная версия — утечка газа. Взрывная волна была такой силы, что в радиусе 100 метров повыбивало стекла в жилых домах. В результате, пострадали по меньшей мере 10 человек. Двое из них — серьезно ранены. Их уже доставили в больницу.
В зоне ЧП работают спасатели и пожарные. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту инцидента, потому что сохраняется угроза повторного взрыва.
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