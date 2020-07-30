Видео: В Аризоне несколько часов тушили «адское пламя»
В американском городе Тэмпе локомотив сошел с рельсов и обрушил часть переправы.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 июля, для всех знаков зодиака
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
«Тяжело, но как красиво!» — Трусова показала, как отжимается с братьями на спине
Фото, видео: www.globallookpress.com /Cover Images, 5-tv.ru
В Аризоне несколько часов назад потушили «адское пламя». Так американские СМИ назвали крупный пожар в городе Тэмпе.
На железнодорожном мосту загорелся грузовой поезд. Локомотив сошел с рельсов и обрушил часть переправы. Пламенем были объяты десять вагонов.
На тушение были брошены около сотни спасателей. Особую опасность представляли цистерны с растворителем, которые перевозил состав. К счастью, его возгорание удалось предотвратить.
Сейчас в районе ЧП работает полиция и медики. Они оказали помощь одному человеку, который надышался дымом. Больше никто, по данным местной прессы, не пострадал.
Читайте также
77%
0.31 84.91
0.65
Нашли ошибку?