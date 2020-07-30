Видео: В Аризоне несколько часов тушили «адское пламя»

В Аризоне несколько часов назад потушили «адское пламя». Так американские СМИ назвали крупный пожар в городе Тэмпе.

На железнодорожном мосту загорелся грузовой поезд. Локомотив сошел с рельсов и обрушил часть переправы. Пламенем были объяты десять вагонов.

На тушение были брошены около сотни спасателей. Особую опасность представляли цистерны с растворителем, которые перевозил состав. К счастью, его возгорание удалось предотвратить.

Сейчас в районе ЧП работает полиция и медики. Они оказали помощь одному человеку, который надышался дымом. Больше никто, по данным местной прессы, не пострадал.