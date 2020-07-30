Консультант Центра информационной безопасности Александр Рогозин в интервью агентству «Прайм» рассказал почему нельзя болтать лишнее рядом с «умными» приборами. По словам эксперта, любой гаджет с микрофоном априори может вести запись окружающих звуков. Конфиденциальность этих данных обеспечивают компании-разработчики голосовых ассистентов.

В случае, если на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение, то в конечном итоге запись может оказаться в руках хакеров.

«В результате это может привести к тому, что злоумышленникам удастся получить любую информацию, начиная с каких-либо паролей и заканчивая содержимым переговоров на деловых встречах. Все зависит от пользователя и злоумышленника», — сказал Александр Рогозин.

Голосовые помощники «Алиса» и «Google Ассистент» записывают речь владельца устройства и отправляют на сервер для распознавания. Звуковой файл вполне может быть сохранен и использован для формирования контекстной рекламы. Консультант отмечает, что любой гаджет может «прослушивать» окружение в фоновом режиме ожидая команды.

Основным отличительным признаком взлома является повышенный расход интернет-трафика. Когда устройство начинает довольно часто обращаться в сеть при фактическом бездействии, его владельцу следует насторожиться. Помимо прочего, постоянная запись звука и отправка данных способствуют разрядке аккумуляторной батареи. На это тоже следует обратить внимание.

Эксперт подчеркнул, что россиянам стоит чаще обновлять программное обеспечение гаджетов. Регулярный апдейт, как правило, устраняет уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

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