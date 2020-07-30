В Челябинске полыхает строящееся к саммитам ШОС и БРИКС здание гостиницы
Из 16-этажного недостроя валят клубы черного густого дыма. О пострадавших пока информация не поступала.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, ВКонтакте @Андрей шоумен Жильцов, @question_texler
В Челябинске загорелось недостроенное здание гостиницы, которое возводится специально к саммитам БРИКС и ШОС. Очевидцы снимают пожар и публикуют видео в социальных сетях. На кадрах видно, как из здания валит густой черный дым.
На месте происшествия уже работают пожарные. По предварительным данным, на верхних этажах стройки могут быть люди.
Как рассказал изданию 74.ru рабочий, вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание.
«Похоже, произошло короткое замыкание. Я людей спускал на лифте вниз. Мы почувствовали задымление, вниз пошел, а тут все в дыму уже. На крыше остались два человека», — сказал мужчина.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге загорелся яхт-клуб «Балтиец».
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