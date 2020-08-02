Пятый канал принял участие в благотворительной регате «Свет. Дети»
Грандиозное мероприятие состоялось 2 августа в акватории Финского залива.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Команда Пятого канала приняла участие в благотворительной регате «Свет. Дети» — гонке яхт, вырученные средства от которой перечислят на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Благотворительная регата состоялась 2 августа в Петербурге. Всего в грандиозном состязании участвовали 11 команд благотворителей, насчитывающих порядка ста человек. Мероприятие состоялось в акватории Финского залива на крейсерско-гоночных яхтах класса Л-6. За ходом соревнований с теплохода наблюдали семьи онкобольных детей и подопечные благотворительного фонда «Свет», врачи-онкологи, волонтеры, а также болельщики.
Команду Пятого канала составили: Марина Белова — заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга, Светлана Кузьмина — директор Дирекции по обеспечению деятельности, Екатерина Кириллова — заместитель начальника управления продюсирования, Иван Вялков — технический директор, а также актеры сериала «Великолепная Пятерка» Егор Кутенков и Нодар Джанелидзе. Экипаж Пятого канала выступал на яхте под названием «Кареджи».
«Было очень непросто, но круто! Огромное спасибо Пятому каналу! Они не первый год участвуют в этой акции и, конечно, большие молодцы! Это так приятно, что есть возможность, особенно, в наше тяжелое время, когда пандемия, когда високосный год, хоть как-то помочь детям», — делились эмоциями члены команды Пятого канала.
Соревнования прошли по всем международным правилам гонок, в два этапа. Регата собрала внушительный призовой фонд, а также параллельно с этим шел сбор средств в интернете. Как и в прошлом году, при определении победителя гонки будут учитываться не только спортивные показатели команд, но и помощь сторонников и зрителей. На сегодня общий призовой фонд составляет 1 826 016 рублей.
Ранее 5-tv.ru рассказал подробно о благотворительном проекте «День добрых дел».
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