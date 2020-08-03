Победило добро! Пятый канал принял участие в благотворительной регате «Свет. Дети»
Команда Пятого канала участвовала в гонке яхт, вырученные средства от которой перечислят на лечение детей с онкологическими заболеваниями.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
День Серафима Саровского: что можно и что нельзя делать 1 августа
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Что с губами?» — Максим Фадеев показал фото с 20-летней женой
Фото, видео: 5-tv.ru
Проверить свою выносливость смогли участники парусной регаты — морские гонки развернулись в акватории Финского залива. Попутный ветер ловили десять команд, среди которых и сотрудники Пятого канала.
Но боролись участники регаты не за победу, а за жизни детей — все средства, которые удалось собрать в ходе состязаний, были направлены на лечение малышей с онкологическими заболеваниями.
Андрей Захаров о благотворительной акции под парусом добра.
Читайте также
88%
0.07 87.29
1.04
Нашли ошибку?