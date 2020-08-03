Победило добро! Пятый канал принял участие в благотворительной регате «Свет. Дети»

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Команда Пятого канала участвовала в гонке яхт, вырученные средства от которой перечислят на лечение детей с онкологическими заболеваниями.

Фото, видео: 5-tv.ru

Проверить свою выносливость смогли участники парусной регаты — морские гонки развернулись в акватории Финского залива. Попутный ветер ловили десять команд, среди которых и сотрудники Пятого канала.

Но боролись участники регаты не за победу, а за жизни детей — все средства, которые удалось собрать в ходе состязаний, были направлены на лечение малышей с онкологическими заболеваниями.

Андрей Захаров о благотворительной акции под парусом добра.

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