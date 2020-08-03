Ученые предсказали скорую природную катастрофу глобального масштаба

Глобальное потепление и серьезные изменения климата — давно уже дело не далекого будущего, а нашей современности. Резкие скачки температуры, участившиеся ураганы, штормы, частые землетрясения и наводнения говорят, что придется как-то жить в условиях меняющейся реальности. А ученые утверждают, что пора готовиться к мировому потопу библейских масштабов, написали в научном издании Nature.

Исследователи из университета Мельбурна в Австралии полагают, что о новом глобальном потопе говорит не повышение уровня мировых океанов, а участившиеся природные катастрофы, причем не всегда связанные с морем. Также многие жители прибрежных районов в последние годы заметили увеличение высоты волн, учащение штормов, повышение силы приливов.

Все это говорит о том, что уже к 2100 году часть нынешней суши может оказаться под водой. Речь идет в первую очередь о прибрежных территориях, которые затопит на 50%, и о землях в десяти метрах над уровнем моря — они также находятся в зоне риска. В денежном эквиваленте последствия таких наводнений обернется убытком в размере не менее 14 триллионов долларов — 20% всего мирового ВВП.

Наихудший сценарий развития такой глобальной катастрофы предрекает, что около 287 миллионов человек по всему миру, живущих на побережье, или 4% от общего населения Земли, может пострадать.

Ученые полагают, что потоп, который может случиться в ближайшие 80 лет, затронет территорию планеты неравномерно. Так, в европейской зоне больше всего пострадает островная Великобритания, а также север Франции и Германии, в США — штаты Мэриленд, Вирджиния и Северная Каролина, в азиатском регионе — территория Индии, Бангладеш и Китая, затопит и северные районы Австралии. Опаснее же всего повышение уровня мировых океанов для небольших островных государств.

5-tv.ru писал, что ждет Россию в случае глобального потепления.