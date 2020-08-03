Военные врачи свернули полевой госпиталь в Тыве

В Тыве уже закрылась больница, которая работала с зараженными коронавирусом. После спада заболеваемости военные врачи свернули полевой госпиталь, который месяц назад был переброшен сюда из Челябинской области.

Все это время медики Минобороны помогали коллегам из Кызыла — вели прием пациентов с COVID-19. За время работы через стационар госпиталя прошли более 100 зараженных. Все они полностью выздоровели. Еще свыше тысячи человек были обследованы.

Сейчас медики в местных больницах уже самостоятельно справляются с потоком больных.

Военных врачей наградили и отправили в пункты постоянной дислокации.