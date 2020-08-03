Военные врачи свернули полевой госпиталь в Тыве
На протяжении месяца, специалисты от Минобороны помогали коллегам из Кызыла.
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Фото, видео: ТАСС / Смитюк Юрий, 5-tv.ru
В Тыве уже закрылась больница, которая работала с зараженными коронавирусом. После спада заболеваемости военные врачи свернули полевой госпиталь, который месяц назад был переброшен сюда из Челябинской области.
Все это время медики Минобороны помогали коллегам из Кызыла — вели прием пациентов с COVID-19. За время работы через стационар госпиталя прошли более 100 зараженных. Все они полностью выздоровели. Еще свыше тысячи человек были обследованы.
Сейчас медики в местных больницах уже самостоятельно справляются с потоком больных.
Военных врачей наградили и отправили в пункты постоянной дислокации.
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