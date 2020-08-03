Войска РХБ защиты направлены в Усолье-Сибирское Иркутской области
Военные специалисты должны помочь в ликвидации последствий экологической катастрофы в регионе.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Смирнов
К ликвидации экологической катастрофы в Усолье-Сибирском привлекли армию. Минобороны сегодня направило в Иркутскую область, где выявлено загрязнение ртутью, специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты, а также специальную технику.
На серьезную экологическую угрозу от закрытого 15 лет назад химического предприятия, которое расположено в двух километрах от жилых кварталов, на прошлой неделе обратил внимание Владимир Путин. По поручению президента, правительство создало рабочую группу для решения проблемы.
Тем временем Амурская природоохранная прокуратура начала проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Селемджи. Это крупнейший приток Зеи. К месту, где было обнаружено нефтяное пятно, спасатели сегодня доставили дополнительную технику. На реке установили боновые заграждения. Рядом вырыли специальную траншею — там будут собирать загрязненную воду.
О разливе нефтепродуктов в районе поселка Экимчан стало известно в конце прошлой недели. Специалисты Росприродназдора источник загрязнения пока не нашли. МЧС ведет постоянный мониторинг побережья с помощью беспилотников.
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