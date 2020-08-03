Сколько россиян сталкиваются с домогательствами на работе — ВЦИОМ

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Согласно проведенному опросу, каждый десятый замечал неподобающие взгляды.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf

С домогательствами на работе когда-либо сталкивался почти каждый десятый россиянин. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

12% слышали в свой адрес неприличные комментарии или грубые шутки. Непристойные предложения от начальства приходилось отвергать пяти процентам участников опроса. У каждого пятого это закончилось увольнением.

Каждый десятый опрошенный замечал неподобающее разглядывание фигуры. Почти столько же пожаловались на оскорбительные прикосновения и объятия на работе. При этом 4% опрошенных считают, что в каждом таком случае виноват сам объект домогательств, за что и должен нести ответственность.

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