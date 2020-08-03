Женщину облили серной кислотой в подмосковном гипермаркете

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Светлана Александрова
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Полиция устанавливает личности злоумышленников и мотивы преступления.

Женщину облили серной кислотой в подмосковном гипермаркете

Фото: Facebook @GlobusPushkino

Женщину облили серной кислотой на входе в гипермаркет в городе Пушкино в Московской области, ее увезли в больницу.

«На входе в гипермаркет „Глобус“ в городе Пушкино Московской области неизвестные облили женщину 1962 года рождения серной кислотой. Пострадавшая госпитализирована», — цитирует ТАСС неназванный источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские разыскивают злоумышленников, устанавливают их мотивы и другие обстоятельства преступления. Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пострадавшем при похожих обстоятельствах 19-летнего юноши в Санкт-Петербурге. На него напали и облили серной кислотой в центре города — на Литейном проспекте. Юноша был госпитализирован с ожогами глаз, лица, рук и других частей тела.

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