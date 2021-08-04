День Марии Ягодницы: что можно и что нельзя делать 4 августа
Православные христиане почитают память святой равноапостольной Марии Магдалины.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner, imagebroker/Arco Images /Larsse, Paul Williams - Funkystock, Ingo Schulz, Bernd März
Православная церковь 4 августа почитает память святой равноапостольной Марии Магдалины, которую в народе еще называют Марией Ягодницей. На Руси в эту пору поспевали многие лесные ягоды, поэтому женщины отправлялись в лес для их сбора.
По преданию, Магдалина жила в Израиле. В Новом завете упоминается, как Иисус излечил любящую праздность девушку от нечистой силы, после чего она стала верной последовательницей Христа, пишет «Утро.ру».
Мария также была свидетелем его мук и воскресения. О чуде она поведала императору Тиверию. Тот не поверил словам святой, заявив, что и куриное яйцо не может стать красным — после этого яйцо, которое было у него в руках, изменило цвет.
Традиции 4 августа:
Собранные в лесу ягоды крестьяне расходовали на варенье и компоты, а также пекли пироги.
Считалось, что роса, которая выпадает на Ягодницу, смертельна и приносит беды, однако для женщин она полезна и благотворным образом влияет на здоровье. Росу собирали в утреннее время — обязательно в серебряную посуду. Ей было необходимо умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить небывалой красотой.
Что нельзя делать 4 августа:
Из-за обилия росы считалось запретным делом заниматься посевом льна в этот день. По поверью, масличная культура окажется лишена всех своих свойств и не пойдет на пошив одежды.
Еще одно суеверие гласило, что домашний скот, выведенный на пастбище, может пасть намертво — от той же росы. Если же в этот день шел ливень, то скотину на поле не выводили, опасаясь удара молнии.
Кроме прочего, запрещались сквернословия и семейные разбирательства.
Приметы 4 августа:
Сильная роса — серый и косой лен;
Пошла гроза — к богатому сену;
Гремит гром — к сильному ливню.
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