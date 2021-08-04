День Марии Ягодницы: что можно и что нельзя делать 4 августа

Православная церковь 4 августа почитает память святой равноапостольной Марии Магдалины, которую в народе еще называют Марией Ягодницей. На Руси в эту пору поспевали многие лесные ягоды, поэтому женщины отправлялись в лес для их сбора.

По преданию, Магдалина жила в Израиле. В Новом завете упоминается, как Иисус излечил любящую праздность девушку от нечистой силы, после чего она стала верной последовательницей Христа, пишет «Утро.ру».

Мария также была свидетелем его мук и воскресения. О чуде она поведала императору Тиверию. Тот не поверил словам святой, заявив, что и куриное яйцо не может стать красным — после этого яйцо, которое было у него в руках, изменило цвет.

Традиции 4 августа:

Собранные в лесу ягоды крестьяне расходовали на варенье и компоты, а также пекли пироги.

Считалось, что роса, которая выпадает на Ягодницу, смертельна и приносит беды, однако для женщин она полезна и благотворным образом влияет на здоровье. Росу собирали в утреннее время — обязательно в серебряную посуду. Ей было необходимо умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить небывалой красотой.

Что нельзя делать 4 августа:

Из-за обилия росы считалось запретным делом заниматься посевом льна в этот день. По поверью, масличная культура окажется лишена всех своих свойств и не пойдет на пошив одежды.

Еще одно суеверие гласило, что домашний скот, выведенный на пастбище, может пасть намертво — от той же росы. Если же в этот день шел ливень, то скотину на поле не выводили, опасаясь удара молнии.

Кроме прочего, запрещались сквернословия и семейные разбирательства.

Приметы 4 августа:

Сильная роса — серый и косой лен;

Пошла гроза — к богатому сену;

Гремит гром — к сильному ливню.

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