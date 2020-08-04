Тульский кремль отреставрируют к 500-летнему юбилею города

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Совсем скоро жители и гости Тулы смогут прогуляться по обновленному историческому центру и увидеть блеск золотых куполов старинных храмов.

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru

Сохранить исторический облик на сотни лет вперед — такова задача тульских реставраторов. Там готовятся масштабно отметить 500-летие своей главной визитной карточки — Тульского кремля.

Каменная крепость — в самом сердце города. К юбилею старейшего сооружения обновили без малого весь исторический центр. Уже скоро многочисленные туристы и ценители старины смогут прогуляться по обновленному «тульскому Арбату» и увидеть блеск золотых куполов старинных храмов.

Надежда Алешкина оценила всю красоту одна из первых.

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