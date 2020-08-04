Нью-Йорк готовится к атаке тропического шторма Исаиас

Между тем, восточное побережье США готовится к удару тропический шторм Исаиас. Он сформировался над Атлантикой и в ближайшие часы ударит по Вашингтону, Балтимору и Нью-Йорку. Там уже объявлено штормовое предупреждение.

На Манхэттене возводят заграждения. Коммунальные службы мегаполиса перевели на усиленный режим работы. Тем временем Исаиас уже достиг берегов Америки. Первым на пути оказался штат Южная Каролина — там прекратили судоходство, идут ливни и ураганный ветер. Несколько городов уже остались без электричества.