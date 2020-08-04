Конфликт чиновника и рыбинспектора продолжится в суде Башкирии

А в Башкирии под прицел сотрудников природоохраны попал высокопоставленный чиновник. Рыбалка на озере обернулась для работника местной администрации громким скандалом. Мужчина нарушил правила лова, а когда инспектор потребовал документы для составления протокола устроил потасовку.

Стоило ли из-за рыбы лезть в драку, разбиралась Ксения Солдатова.

В черном — инспектор Рыбоохраны, в белом — чиновник башкирской администрации. Гроссмейстер деловых переговоров начинает первым. Несколько толчков. Уверенное знание законов.

О правах Азат Галин знает как никто, он начальник государственно-правового управления главы Башкирии. А вот рыбинспектор будто не понял: перед ним высокопоставленный чиновник. Когда заканчиваются словесные аргументы, тот сначала пробует комбинацию с кепкой… И наконец, классический вариант — берет в руки телефон.

«Все, я звоню».

То ли абонент недоступен, то ли нужного контакта Галин быстро не нашел. Но в итоге он лишь снимал инспектора на камеру мобильного. Что происходило за кадром нам рассказали сами участники конфликта. По словам сотрудника природоохранного ведомства, — в этом деле себя он называет пострадавшим, — Галин нарушил правила вылова в этом озере, пойманная им щука была меньше 32 сантиметров. А при попытке составить протокол вел себя оскорбительно.

«Я представился. Показал ему служебное удостоверение. Был в форме, на что данный гражданин в матерной форме сказал мне, типа, пошел на три буквы. Он меня до этого еще пнул ногой. Он еле на ногах стоял. Изначально он мне уже угрожал. Говорил: сегодня вы работаете, завтра не работаете. Я депутат, мне вообще все пофигу», — рассказывает о произошедшем инспектор рыбнадзора Башкирии Константин Ламзутов.

Должность чиновник изменил. Вероятно, надеясь на неприкосновенность. Но инспектор вызвал полицию. Сам Галин произошедшее называет спланированной акцией. И даже вымогательством.

«Видно наглядно, что это реально провокация. Истребование денег. Не представлял свое нормально удостоверение. Протокол не составлялся. Он взятку просил. Прошло где-то полтора часа. Только когда приехала полиция, он составил протокол. То есть он видимо полтора часа ждал, пока я ему эти пять тысяч рублей отдам», — со своей стороны начальник государственно-правового управления администрации главы республики Башкирия Азат Галин.

Возможно, разобраться в этой запутанной истории помогут очевидцы. Алексей в тот рейд с рыбоохраной пошел как доброволец. Вот как он описывает действия чиновника.

«Взял телефон и начал снимать, обвинять Константина Александровича, что он у него требовал пять тысяч рублей, как взятку. Данного не было», — говорит общественный рыбинспектор Алексей Матвеев.

А Александр Сидельников рыбачил неподалеку. Говорит, что прекрасно запомнил тот день.

«Я могу подтвердить, что человек плавающий рядом со мной на лодке, одетый в белую футболку и бейсболку, вел себя неадекватно. Был ли он в пьяном или наркотическом состоянии, не знаю. Матерился на проезжающие мимо лодки», — рассказыват Александр.

И наконец, сам рыбинспектор тоже снимал происходящие на камеру телефона. Вот эти красноречивые кадры. Например, как он якобы не показывал удостоверение.

В итоге на чиновника составили протокол о нарушении правил рыболовства. Впрочем, его оппонент знаком с техникой лучшей защиты. По данным пресс-службы башкирской администрации, Галин обратился сразу в Следственный комитет, хотя там административные дела не рассматривают. Его коллеги пока держат нейтралитет.

Про чиновника до этого инцидента было известно мало: сухая биография. Инспектора уважают за честность и неподкупность. Недавно именно он ходил в рейд против браконьеров с представителями общероссийского народного фронта. А только за этот год он уже составил около 70 протоколов на нарушителей.