Бывший король Испании сбежал в Доминикану
Хуан Карлос в письме своему сыну королю Филиппу Шестому написал, что он не хочет бросать тень на семью из-за обвинений в коррупции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Thorton
Бывший глава Испании король Хуан Карлос сбежал в Доминикану после обвинений в коррупции. Об этом сообщают испанские СМИ.
По их данным, отрекшийся шесть лет назад от престола монарх поселился в гостиничном комплексе, которым владеет его друг — американский миллионер.
Пресс-служба королевского двора накануне заявила, что Хуан Карлос написал официальное письмо своему сыну — королю Филиппу Шестому, в котором сообщил о своем решении покинуть Испанию, чтобы не бросать тень на королевскую семью.
У 82-летнего Хуана Карлоса обнаружились многомиллионные счета в Швейцарии. Прокуратура Испании подозревает, что бывший монарх получал солидные комиссионные от Саудовской Аравии при реализации крупного проекта — десять лет назад испанские компании построили скоростную железную дорогу Мекка-Медина. Сообщается, что 65 миллионов евро Хуан Карлос перевел на счета своей любовницы.
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