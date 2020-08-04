Бывший король Испании сбежал в Доминикану

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Хуан Карлос в письме своему сыну королю Филиппу Шестому написал, что он не хочет бросать тень на семью из-за обвинений в коррупции.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Thorton

Бывший глава Испании король Хуан Карлос сбежал в Доминикану после обвинений в коррупции. Об этом сообщают испанские СМИ.

По их данным, отрекшийся шесть лет назад от престола монарх поселился в гостиничном комплексе, которым владеет его друг — американский миллионер.

Пресс-служба королевского двора накануне заявила, что Хуан Карлос написал официальное письмо своему сыну — королю Филиппу Шестому, в котором сообщил о своем решении покинуть Испанию, чтобы не бросать тень на королевскую семью.

У 82-летнего Хуана Карлоса обнаружились многомиллионные счета в Швейцарии. Прокуратура Испании подозревает, что бывший монарх получал солидные комиссионные от Саудовской Аравии при реализации крупного проекта — десять лет назад испанские компании построили скоростную железную дорогу Мекка-Медина. Сообщается, что 65 миллионов евро Хуан Карлос перевел на счета своей любовницы.

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