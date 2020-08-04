Мощные ливни затопили несколько районов в Мумбаи
Только за сутки там выпала половина месячной нормы осадков.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Partha Sarkar
Мощные ливни обрушились и на индийский Мумбаи. Всего за сутки там выпала половина месячной нормы осадков. Мегаполис буквально ушел под воду. Жителям приходится передвигаться по пояс в воде.
Ливневая канализация не справляется. Встал общественный транспорт, прервано железнодорожное сообщение в черте города. Не работают магазины и предприятия. Ситуация может ухудшиться — в ближайшие дни дожди не прекратятся.
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