Судьба Робинзона Крузо: огромная надпись на песке спасла троих моряков в океане

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Считавшиеся пропавшими без вести мужчины не сдались. Они не только сделали гигантскую надпись, но и опробовали на себе тяготы жизни известного литературного героя.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Probst

Моряки из Микронейзии смогли на себе испытать все тяготы Робинзона Крузо.

Произошло все в Тихом океане. Трое мужчин отправились на лодке с одного острова на другой. В пути сбились с курса. Их считали пропавшими без вести.

А они выбрались на необитаемый остров почти в двухстах километрах от пункта отправления. Мужчины построили хижину, питались травой и морепродуктами, и сделали гигантскую надпись SOS на песке. Это и спасло им жизнь. Спустя три дня моряков обнаружили с воздуха.

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Судьба Робинзона Крузо: огромная надпись на песке спасла троих моряков в океане

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