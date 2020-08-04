Судьба Робинзона Крузо: огромная надпись на песке спасла троих моряков в океане
Считавшиеся пропавшими без вести мужчины не сдались. Они не только сделали гигантскую надпись, но и опробовали на себе тяготы жизни известного литературного героя.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Probst
Моряки из Микронейзии смогли на себе испытать все тяготы Робинзона Крузо.
Произошло все в Тихом океане. Трое мужчин отправились на лодке с одного острова на другой. В пути сбились с курса. Их считали пропавшими без вести.
А они выбрались на необитаемый остров почти в двухстах километрах от пункта отправления. Мужчины построили хижину, питались травой и морепродуктами, и сделали гигантскую надпись SOS на песке. Это и спасло им жизнь. Спустя три дня моряков обнаружили с воздуха.
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