Путина попросили продлить программу льготной ипотеки
По словам губернатора Московской области, 80% квартир в регионе продается по сниженной кредитной ставке.
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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей
Ежедневно в Московской области продается порядка 150 квартир, 80% из них — по программе льготной ипотеки. Об этом сегодня в Кремле Владимиру Путину доложил губернатор Подмосковья. Андрей Воробьев отметил, что программа очень востребована, и попросил продлить меры по льготной ипотеке, которые действуют до ноября.
Отдельно президент остановился на проблеме обманутых дольщиков.
«Как вы предполагаете, в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков?» — спросил президент РФ.
«Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе. Безусловно, если мы дальше будем работать с „ДОМ. РФ“. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я вам хочу показать. Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году», — рассказал глава Московской области.
«24,5», — уточнил Путин.
«24,5, так точно. 15 500 в этом году, 19 в прошлом выдали. А в следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», — отметил Воробьев.
«Я запомнил», — резюмировал российский лидер.
По словам Воробьева, риск появления в Подмосковье новых обманутых дольщиков исключен.
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