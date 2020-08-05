Путина попросили продлить программу льготной ипотеки

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Светлана Шевченко
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По словам губернатора Московской области, 80% квартир в регионе продается по сниженной кредитной ставке.

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Фото, видео: ТАСС / Никольский Алексей

Ежедневно в Московской области продается порядка 150 квартир, 80% из них — по программе льготной ипотеки. Об этом сегодня в Кремле Владимиру Путину доложил губернатор Подмосковья. Андрей Воробьев отметил, что программа очень востребована, и попросил продлить меры по льготной ипотеке, которые действуют до ноября.

Отдельно президент остановился на проблеме обманутых дольщиков.

«Как вы предполагаете, в какие сроки решать проблему обманутых дольщиков?» — спросил президент РФ.

«Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе. Безусловно, если мы дальше будем работать с „ДОМ. РФ“. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я вам хочу показать. Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году», — рассказал глава Московской области.

«24,5», — уточнил Путин.

«24,5, так точно. 15 500 в этом году, 19 в прошлом выдали. А в следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», — отметил Воробьев.

«Я запомнил», — резюмировал российский лидер.

По словам Воробьева, риск появления в Подмосковье новых обманутых дольщиков исключен.

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