Останки динозавров нашли в Кемеровской области — видео

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Среди ценных находок — кости главного обитателя этих краев за миллионы лет до нашей эры — ящера-попугая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jordan Raza; 5-tv.ru

Настоящей сенсацией обернулась экспедиция петербургских ученых в Кемеровскую область. Исследователям древних миров удалось отыскать целый палеонтологический Клондайк — на месте раскопок нашли невероятное количество скелетов динозавров. Среди ценных находок — кости главного обитателя этих краев за миллионы лет до нашей эры — ящера-попугая.

Сокровища из прошлого изучил Ян Воскресенский.

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