Останки динозавров нашли в Кемеровской области — видео
Среди ценных находок — кости главного обитателя этих краев за миллионы лет до нашей эры — ящера-попугая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jordan Raza; 5-tv.ru
Настоящей сенсацией обернулась экспедиция петербургских ученых в Кемеровскую область. Исследователям древних миров удалось отыскать целый палеонтологический Клондайк — на месте раскопок нашли невероятное количество скелетов динозавров. Среди ценных находок — кости главного обитателя этих краев за миллионы лет до нашей эры — ящера-попугая.
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