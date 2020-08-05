Русскоязычных граждан Украины призвали «паковать манатки»

Бывшая депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион в эфире федерального канала резко высказалась по отношению к русскоязычным гражданам Украины.

По словам Фарион такие жители ее страны «остались за гранью исторической парадигмы». Им стоит «паковать манатки» и немедленно покидать страну.

«Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки, и туда уехали», — заявила экс-парламентарий.

Также она обвинила их в «оккупации» Крыма. А каждого русскоязычного на Украине назвала «личным трофеем Владимира Путина».

Как покинуть страну, минуя закрытые границы, Ирина Фарион не уточнила, оставив русскоговорящим украинцам пространство для полета фантазии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Фарион назвала русскоязычных украинцев рабами и оккупантами.