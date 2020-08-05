В Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов

Эфирная новость 26

Возгорания на полигоне «Левобережный» происходят приблизительно в одно и то же время ежегодно с 2018-го.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner

В Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов. Площадь пожара — сотни квадратных метров. Это кадры, снятые очевидцами. Столб дыма виден со всех районов города. Ветром его гонит на жилые кварталы, люди жалуются на удушающий запах.

К этому часу открытое пламя удалось потушить, но тление мусора продолжается. В Новосибирске развернуты мобильные станции мониторинга воздуха.

Не исключено, что в атмосферу попали ядовитые вещества. Тому подтверждение в местных СМИ. Как сообщают «Вести Новосибирск» горожане уже пожаловались на едкий запах.

К слову, возгорания на полигоне «Левобережный» происходят приблизительно в одно и то же время ежегодно с 2018-го.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.38
-0.78 86.50
-0.73
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиак...

Последние новости

13:44
Судно с российскими моряками получило повреждения при взрыве в Бейруте
13:38
«Зачем я напился»!» — инспектор ДПС о словах Ефремова после смертельного ДТП
13:36
Трансляция от здания суда, где проходит заседание по делу Ефремова
13:27
Рэпер Энди Картрайт занимал у любовницы денег на развлечения
13:24
Кадры из заповедника, где медведи разорвали ребенка — видео
13:24
Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиака

Сейчас читают

Адвокат Ефремова довел до слез подругу Сергея Захарова
Видео: Адвокат Добровинский приехал в суд на кабриолете за 20 миллионов рублей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок