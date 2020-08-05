В Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов
Возгорания на полигоне «Левобережный» происходят приблизительно в одно и то же время ежегодно с 2018-го.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner
В Новосибирске вновь загорелся крупнейший в области полигон бытовых отходов. Площадь пожара — сотни квадратных метров. Это кадры, снятые очевидцами. Столб дыма виден со всех районов города. Ветром его гонит на жилые кварталы, люди жалуются на удушающий запах.
К этому часу открытое пламя удалось потушить, но тление мусора продолжается. В Новосибирске развернуты мобильные станции мониторинга воздуха.
Не исключено, что в атмосферу попали ядовитые вещества. Тому подтверждение в местных СМИ. Как сообщают «Вести Новосибирск» горожане уже пожаловались на едкий запах.
К слову, возгорания на полигоне «Левобережный» происходят приблизительно в одно и то же время ежегодно с 2018-го.
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