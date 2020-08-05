На грани экстрима: четверо пловцов без гидрокостюмов переплыли Байкал
Около 20 часов любители острых ощущений провели в воде, температура которой была не выше пяти градусов.
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Фото, видео: РИА Новости / Илья Наймушин
На самом глубоком озере завершилась экстремальная эстафета. Четверо любителей острых ощущений без гидрокостюмов переплыли Байкал.
В ледяной воде, температура которой не больше пяти градусов, они провели около 20 часов. Столько времени потребовалось спортсменам, чтобы преодолеть 55 километров.
В пути экстремалов сопровождали спасатели. Напряжение колоссальное. По словам пловцов, они сильно устали.
«Тяжеловато и волна совсем другая. Если в море она помогает или мешает, то тут она туда-сюда тебя болтает», — рассказывает участница заплыва Мария Чижова.
Акция на Байкале проходит уже второй раз. Ее проводят с целью привлечь внимание к проблемам экологии озера.
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